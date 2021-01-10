«التربوي للغة العربية» بالشارقة يطلق 7 برامج

الشارقة (وام)

يطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج حزمة من البرامج خلال دورته الحالية 2021/‏‏2022م، والتي تضم مجموعة من الدراسات والبحوث والمشاريع.

وتأتي هذه البرامج في إطار تحقيق استراتيجيات المركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والتي تستهدف جهات ومؤسسات تعليم اللغة العربية وذوي الاختصاص في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، من مصممي مناهج اللغة العربية والإدارات والمعلمين والمشرفين التربويين العاملين بمؤسسات تعليم اللغة العربية.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أن تلك البرامج تتوزع في سبعة برامج لتحقيق أهدافها وغاياتها الاستراتيجية.

وأفاد الحمادي بأن البرنامج الأول يتضمن حقائب وبرامج تدريبية لمعلمي اللغة العربية، والبرنامج الثاني يتصل بجائزة المكتب للتفوق في اللغة العربية، والبرنامج الثالث يتصل بمناهزات اللغة العربية، ويركز على تعميق الولاء والانتماء لها، والبرنامج الرابع يتركز على عقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة مع المؤسسات المعنية بخدمة اللغة العربية، والبرنامج الخامس يتصل بإطار عام مرجعي لمعايير مناهج تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها، وتحدث عن البرنامج السادس مؤكداً أنه يشمل إطاراً مرجعياً عاماً لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وعن البرنامج السابع أوضح الحمادي أنه يتصل بدراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية، وتفعيل دور مدارس التعليم العام في تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية.