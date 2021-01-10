تعاون بين بلدية الشارقة والجامعة الأميركية

الشارقة (الاتحاد)

وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بالشارقة لتعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمعلومات بينهما في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، حيث تعتبر البلدية جهة رائدة في نقل خبراتها للطلبة، وتحرص على تهيئتهم بالصورة اللازمة للانخراط في سوق العمل، ووقع المذكرة كل من ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وكيفن ميتشل مدير الجامعة الأميركية بالشارقة.

وأوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات، ومنها الأكاديمية لتعزيز التواصل معها في مختلف المجالات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تساهم في تحقيق الريادة بالعمل، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بتعزيز خبرات طلبة الجامعة، من خلال هذه الاتفاقية وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات بلدية مدينة الشارقة، لصقل مهاراتهم انطلاقاً من دور البلدية في نشر تجاربها المتميزة إلى جميع أفراد المجتمع.