22 % انخفاضاً في الحرائق بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن نسبة انخفاض الحرائق في المباني والمنشآت بالإمارة بلغت 22% في عام 2020، مقارنةً بعام 2019.

وقال العميد محمد علي جميرا السويدي، مدير إدارة المراكز، إن الجهود المبذولة والعمل التكاملي المنظم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما فيها التوعوية، ساهمت إلى حد كبير وملموس في انخفاض معدل الحرائق، وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان قد كثفت من برامج التوعية «عن بُعد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فعالية حملات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتضمنت برامج وباقات شاملة كافة المواضيع الوقائية، من الإرشادات والنصائح الموجهة لأفراد المجتمع، والتي تعرفهم الخطر ومصادره، وكذلك التعريف بمتطلبات السلامة للوقاية من الحريق، إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومؤشرات تضررها، والتأكد من صيانتها بشكل دوري، إضافة إلى إجراءات السلامة في المطبخ والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها وطرق الاستخدام الآمن.

ودعا العميد محمد علي جميرا، إلى ضرورة اتباع إرشادات ونصائح الدفاع المدني، وذلك لتجنب وقوع الحوادث، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل، مثل طفايات الحريق ونظام «حصنتك» للإنذار الذكي، والمبادرة إلى طلب المساعدة والعون من الدفاع المدني، وعدم التردد عند اللزوم، على رقم الطوارئ.