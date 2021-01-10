دبلوم الابتكار والمواهب سنوياً في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

دعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لتطبيق برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب» لمنتسبي شرطة دبي من الإدارات العامة ومراكز الشرطة بشكل سنوي، وذلك بهدف تأهيل منتسبي القوة في مختلف المجالات الشرطية، والخروج بمشاريع ومبادرات نوعية ومُبتكرة تُسهم في تطوير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال حفل تخريج أول دفعة من برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب» والتي تضم 35 منتسباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي نظمه مجلس الابتكار في شرطة دبي.

كما اعتمد معالي الفريق المري خلال فعاليات الحفل 3 مشروعات ابتكارية ابتكرها خريجو برنامج «دبلوم الابتكار والمواهب»، وذلك بعد الاطلاع عليها ومناقشة أهدافها، وتتمثل في مشروع طائرة المهام الخاصة، ومشروع خاص بخدمات الطوارئ وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى مشروع مُتعقب التفتيش الذكي.

وأكد معاليه أهمية مخرجات دبلوم الابتكار والمواهب في ترسيخ مفهوم الابتكار على مستوى موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ونقل المعرفة لهم إلى جانب الخروج بابتكارات ومبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والابتكار في الموارد. وأضاف معاليه، أن دبلوم الابتكار والمواهب يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل شرطة دبي أولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل الدولة في طليعة دول العالم في مجال الابتكار، إضافة إلى مواكبة مسيرة التنمية والتطور التي تسعى إليها الدولة لتعزيز ريادتها لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071.