«إسعاف دبي» توقع مذكرة تفاهم لدعم التطوير

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع جامعة دبي تهدف إلى تعاون الطرفين في تبادل المنافع، خاصة في الخدمات التدريبية والمختبرات لدعم عمليات التطوير وريادة الأعمال، والتعاون المشترك في مجال التعليم والابتكار واستشراف المستقبل، ومجال الدراسات والبحوث.

وقع المذكرة كل من الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ونصت المذكرة على تبادل الخبرات والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات المجتمعية المشتركة، وإعداد الدراسات الاستشرافية في مجال مستقبل الطب الطارئ، بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية، كما قررت المذكرة التزام الطرفين تطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال. وقال الدراي: إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ترحب بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع سواء حكومية أو خاصة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية دبي 2021.

وأكد الدكتور عيسى البستكي حرص جامعة دبي على تطوير العلاقات الأكاديمية والبحثية مع القطاعين العام والخاص خدمة لأهداف الدولة الاستراتيجية.