«النقل المتكامل» يؤكد الالتزام بالإجراءات الوقائية

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل التزامه التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة مستخدمي النقل العام في أبوظبي.

ولفت المركز إلى أن جميع وسائل النقل العام في الإمارة آمنة بشكل تام للاستخدام، حيث يواصل المركز إجراءات تنظيفها وتعقيمها بعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية عند الانتهاء من تقديم خدماتها اليومية.

ويواصل المركز تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصحية، وأهمها وجود مسافة أمان كافية بين الركاب في حافلات النقل العام والتباعد الجسدي في محطات انتظار الحافلات، وارتداء الكمامات من قبل الجميع لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في قطاع النقل العام.

وأكد مركز النقل المتكامل على ضرورة التزام مستخدمي وسائل النقل من الحافلات وسيارات الأجرة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19»، من خلال التخطيط لرحلتهم قبل الخروج من المنزل، الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة الأمان.

وأشار المركز إلى أن السائقين يخضعون لفحوص دورية للتأكد من سلامتهم من «كوفيد 19»، كما يتم تعقيم حافلات النقل العام ومركبات الأجرة بعد كل رحلة.

وتم توجيه كافة الشركات المشغلة بضرورة توعية سائقي مركبات الأجرة، من خلال المنصات الإلكترونية للتدريب والتوعية بالتدابير الاحترازية واشتراطات الحفاظ على النظافة الشخصية والسلامة العامة، وتم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في كافة مركبات الأجرة العامة.

كما تخضع محطات الحافلات ومحطات الانتظار التي تم افتتاحها مؤخراً لاستخدام الجمهور بشكل دوري للتعقيم حمايةً وحفاظاً على صحة الجمهور.