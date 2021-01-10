شرطة الفجيرة تكرم المتميزين

الفجيرة (وام)

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكريم عددٍ من موظفيها المتميزين الذي عقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ وذلك بهدف تشجيع وتحفيز منتسبي القيادة والذين ساهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي وخدمة العمل الأمني، مما يعكس جهود القيادة في تشجيع منتسبيها على الإبداع والابتكار، وتعزيز التميز الوظيفي.

وكرم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي، بحضور العميد محمد بن نائب الطنيجي نائب القائد العام رئيس لجنة التحفيز والتكريم بالقيادة، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والعاملين بالقيادة كافة.

وأشاد اللواء الكعبي بجهود العاملين المتميزة، وإخلاصهم في أداء مهامهم وتطوير العمل والارتقاء به، وأكد أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، التي تولي اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري كونه المحور الأساسي في عمليات التنمية المستدامة.