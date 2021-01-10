رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب شمال العاصمة «جاكرتا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو.