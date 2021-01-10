محمد بن زايد يعزي إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، خالص العزاء إلى إندونيسيا قيادة وشعباً في ضحايا الطائرة المنكوبة.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تعازينا إلى إندونيسيا قيادة وشعباً في ضحايا الطائرة المنكوبة.. وصادق مواساتنا إلى أسرهم وذويهم وتمنياتنا أن يحفظ الله هذا البلد الصديق من كل سوء، مؤكدين تضامننا ووقوفنا معه في هذا المصاب».