الإمارات.. تقديم 66,219 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح " كوفيد 19 " لأكثر من 50 % من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تقديم 66,219 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,086,568 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.99 جرعة لكل 100 شخص.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.