«الدراسات الجينية» يحدث موقعه الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، التابع لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، عن تحديث موقعه الإلكتروني، حيث يقدم الموقع المحدث لمحة سريعة عن هيكل وأنشطة المركز، ويوفر للمستخدمين تصميماً حديثاً وبنية تصفح بسيطة، كما يتميز بسهولة الاستخدام.

كما يتضمن الموقع المحدث «الكتالوج» المفتوح لعلم الوراثة في قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب، وقد تم تحسين وظائف البحث الخاصة بقاعدة البيانات، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول للمعلومة.

وتعد قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب مصدراً قيماً لكل من الأطباء والباحثين في علم الأمراض الوراثية، حيث يمكن لقاعدة البيانات أن تزود المستخدمين بتقارير عن حالات اضطرابات وراثية معينة، وأيضاً بالمتغيرات الجينية والسمات السريرية المرتبطة بهذه الاضطرابات لدى السكان العرب.

يحتوي الموقع أيضاً على كافة المعلومات الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل والأحداث الأخرى التي ينظمها المركز بانتظام، بالإضافة إلى جميع إصدارات المركز المطبوعة.

وأشار الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، إلى أن الموقع الجديد يعكس جهودنا لتوفير وصول جميع المستخدمين إلى البيانات الجينية، وجمع الموارد المهمة لعلماء الوراثة والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية والطلاب، موضحاً أن الفريق عمل بجد لتقديم موقع غني بالمعلومات وسهل الاستخدام في نفس الوقت، أود أن أشجع جميع المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من البيانات المتاحة على الموقع.

ومن جانبه، فقد قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية بالموقع المحدث: «لقد روعي في تصميم الموقع أن يكون سهل الاستخدام وسلس التصفح بين الأيقونات المختلفة، لضمان وصول الباحثين والمتخصصين إلى المعلومات المرجوة بكل سهولة».