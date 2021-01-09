الإمارات.. تقديم أكثر من 78 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة تقديم 78.793 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1.020.349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعة لكل 100 شخص.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.