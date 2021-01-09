جواهر القاسمي: «شؤون الأسرة» يرتقي بدور الأفراد

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة 2022 والهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة للمجلس، وفق أعلى معايير التميز المؤسسي الحديثة، وتطبيق ممارسات الجودة في كافة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأداء، حيث تعد الاستراتيجية انطلاقة تواكب التطورات، وتحاكي خطط الاستجابة مع المتغيرات.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ انطلاق أولى مؤسساته ممثلاً في نادي الفتيات عام 1982 على خدمة المجتمع، وضمان تمكين أفراده وتأمين استقرارهم، ومع التغيرات الحياتية المستمرة وازدياد التحديات التي تواجه أفراد المجتمع، يأتي دور المجلس لمتابعة تلك الاحتياجات المستجدة ودعمها بخطط واستراتيجيات تهدف إلى الارتقاء بالأفراد استناداً إلى أفضل الممارسات المجتمعية عالمياً لتعمل كحاضنة وداعمة لجهود وخطط وبرامج النهوض بالأسرة وأفرادها، والتي تنفذها الإدارات المنضوية تحت مظلة المجلس».

وثمنت الأمانة العامة للمجلس والإدارات التابعة له هذه الخطوة المباركة من سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مؤكدين أن اعتماد سموّها للخطة الاستراتيجية، إنما يجسد حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالأسرة وتمكينها، من خلال الاسترشاد برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تسعى دوماً إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى الحفاظ على تماسك واستقرار الأسر في إمارة الشارقة.