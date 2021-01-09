انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. 2 تحت الصفر في ركنة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الانخفاض في درجة الحرارة حتى الثلاثاء، وستكون درجات الحرارة في نفس المعدل وشهدت مختلف مناطق الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة بلغ 2 تحت الصفر في ركنة نظراً لتأثر الدولة بكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال الشرقي للدولة.

ووفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على شرق الدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وبارداً ليلاً وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة على البحر شمالاً صباح اليوم الأحد، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً صباحاً في الخليج العربي شمالاً وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين درجتين إلى 7 درجات على المناطق الجبلية، وتتراوح الصغرى بين 3 إلى 8 درجات مئوية على المناطق الداخلية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أهمية عملية الرصد تكمن في كونها أكثر قدرة على إعطاء التنبؤات الجوية بصورة أدق وأشمل ومن خلالها يمكن إصدار التحذيرات بشأن الطقس إجمالاً من ناحية درجة الحرارة أو الرياح أو حالة البحر أو الضباب ومتابعة لتطورات الحالات الجوية في حال وجود أعاصير وخلافه.. ولذلك فإن المعلومات يجب أن تكون سليمة ووفقاً لما تم الاتفاق عليه عالمياً من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي حددت آليه معينة للرصد.

وأوضح بأنه بالنسبة لدرجات الحرارة سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً حددت المنظمة عدداً من النقاط أو الاشتراطات إذ أن درجة حرارة الهواء تقاس ضمن شروط معيارية خاصة، لهذا وجد الاختلاف بين ما يقوم به الأفراد غير المتخصصين والهواة وبين ما يرصده المركز من خلال محطاته.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن شروط قياس الهواء تحدد من قبل منظمة الأرصاد العالمية، ومنها ما يختص بارتفاع جهاز القياس على أن يكون ما بين 1.75 متر و2.25 متر عن سطح الأرض، ولهذا نجد اختلافاً في درجات الحرارة المَقيسة عند اختلاف ارتفاع جهاز القياس خاصة بالليالي الصافية مع هدوء بالرياح السطحية، لأن الأرض تفقد حرارتها بسرعة في هذه الظروف الجوية وتكون الحرارة أخفض ما يمكن بالقرب من السطح... وما دون ذلك لا يعتد به.

وأشار المركز إلى أن هناك نوعين من القياس «إلكتروني» والآخر الترمومتر الزئبقي «عادي».. والاثنان يعتد بهما مع توافر الشروط. والتي تتوافر في كافة محطات الرصد التابعة للمركز وتغطي كافة مناطق الدولة.. وتبلغ محطات الرصد: 98 محطة، منها محطات قياس الأمطار بإجمالي 18 محطة، و7 محطات رصد في مطارات الدولة.

وأشار المركز إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة بلغ 2 تحت الصفر في ركنة بمدينة العين في تمام الساعة الخامسة والربع من صباح أمس.. والتي تعد أقل درجة حرارة تسجل من عام 2008 على ركنة حيت وصلت درجة الحرارة إلى 1 تحت الصفر.. كما سجلت الفوعة أمس درجة حرارة بلغت 1.3 درجة مئوية والعراد سجلت 2.2 درجة مئوية أما حميم ورزين فسجلتا 3.7 درجة مئوية..

وأرجع المركز سبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة إلى أن الدولة في هذا الوقت تتأثر بكتلة هوائية باردة قادمة من جهة الشمال الشرقي للدولة مع رياح شمالية شرقية والتي عادة ما تكون باردة، كما أن طبيعة وجغرافية وتضاريس منطقة ركنة تؤثر على كمية الهواء وتزيد من برودتها لانخفاض منطقة ركنة ولذا تكون درجة حرارتها أقل من غيرها على مستوى الدولة طيلة أيام السنة.