«صحة دبي» تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»

دبي (الاتحاد)

أضافت هيئة الصحة بدبي، مركزاً سابعاً لسلسلة المراكز الصحية التي خصصتها للتطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»، المضاد لفيروس كورونا، فيما جددت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد - 19، تأكيد «صحة دبي» على مجانية التطعيم، وأنه متاح للجميع من دون إلزام.

وأوضحت الخاجة، أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المستهدفين من التطعيم على المراكز الصحية، ما دعا إلى إضافة مركز الصفا الصحي إلى المراكز المحددة من قبل، وهي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

وأفادت بأن خطة التطعيم التي وضعتها الهيئة، تمت صياغتها بشكل مرن، يسمح بإضافة مراكز أخرى للقاح «فايزر- بايونتيك»، لتلبية المتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد المتوقع على التطعيم، في الفترات المقبلة.

وقالت الخاجة: إن «التطعيم يتم أيضاً وفق مراحل محددة بدأتها الهيئة بالفئات ذات الأولوية، والتي تشمل: المواطنين والمسنين المقيمين فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والمنتسبين لخط الدفاع الأول من جميع الجهات والعاملين في المهن الحيوية التي تتطلب مواجهة مباشرة مع المتعاملين».

وأضافت: «ومن ثم الراغبين من مختلف وشرائح المجتمع وفق البروتوكولات المعتمدة المحلية والعالمية المعمول بها، والتي سيكون التطعيم متاحاً لهم في فترات لاحقة ضمن الأولويات المحددة في خطة التطعيم».