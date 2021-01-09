إعفاء 11 ألف طلب من رسوم «درب»

هالة الخياط (أبوظبي)

وافق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل على 11 ألف طلب للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية حتى نهاية يوم أمس.

وتشمل الفئات المعفاة كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم، بواقع مركبة واحدة معفاة لكل فئة.

وأكد المركز ضرورة التسجيل في نظام «درب» قبل التقدم بطلب الإعفاء، ومن ثم إرفاق جميع المستندات الثبوتية عند تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط لكل متعامل، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحبه بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

وبدأ تحصيل رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» منذ 8 أيام، وذلك عند المرور عبر البوابات الأربع الواقعة على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح.

وتُطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00)، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه لن يتم احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وأنه يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، ويتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

وجدد المركز دعوته لأصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات والذين لم يسجلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» بعد، بضرورة إنشاء حساب في نظام درب للتعرفة المرورية وتفعيله وتسجيل المركبات.

وأشار المركز إلى أن وتيرة التسجيل في نظام «درب» تشهد تسارعاً ملحوظاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏darb.itc.gov.ae أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية.

وأوضح المركز أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.