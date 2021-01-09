«الوطني للإنقاذ» ينفذ عملية إخلاء طبي لمصابين اثنين

أبوظبي (وام)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي أمس مهمة إخلاء طبي لمصاب مواطن في صحراء ليوا «تل مرعب» التابعة لإمارة أبوظبي.

وتفصيلاً.. تلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في منطقة رملية في صحراء ليوا وتعرض شخص لإصابة بليغة يصعب الوصول إليه عن طريق سيارات الإسعاف الأرضي. وتم التدقيق على الموقع بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا».

كما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الفجيرة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب مواطن في منطقة العقة التابعة لإمارة الفجيرة. وكان المركز قد تلقى بلاغاً من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود شخص مصاب بنزيف في الأنف وكسر في الساق ولا يقوى على الحركة وهو في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها عن طريق سيارات الإسعاف حيث كان في رحلة تسلق.

وتم التدقيق على الموقع بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد.