كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة وتستمر حتى الثلاثاء

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار الموجة الباردة حتى الثلاثاء المقبل، وأرجع المركز هذا الانخفاض في درجات الحرارة إلى تأثر الدولة بكتلة هوائية باردة قادمة من جهة الشمال الشرقي للدولة، مع رياح شمالية شرقية، وهي فترة معروفة محلياً، إذ تنخفض فيها درجات الحرارة، وبالنسبة لتسجيل «ركنة» هذا الانخفاض في درجات الحرارة، أشار حبيب إلى أن طبيعة وجغرافية المنطقة وتضاريسها تؤثر على كتلة الهواء القادمة وتزيد من برودتها؛ لأن منطقة ركنة منخفضة، وهي عادة ما تسجل أقل درجة حرارة طوال العام.

ودعا المركز الجمهور لاستقاء المعلومات الخاصة بالطقس من المصدر الرسمي المعتمد بالدولة، إذ إن الجهة المخولة بذلك هي المركز الوطني للأرصاد. وأشار المركز إلى وجود إجراءات معينة معتمدة عالمياً من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقياس درجات الحرارة وكذلك كميات الأمطار وسرعة الرياح وكل ما يتعلق بالطقس، محذراً من القياسات الخاطئة؛ كونها تؤدى إلى نتائج خاطئة وتثير البلبلة.

وأوضح المركز أن محطات الرصد بالدولة التابعة للمركز 98 محطة، منها محطات قياس الأمطار 18 محطة، إضافة إلى 7 محطات رصد في مطارات الدولة، وأن هناك آلية خاصة بقياس درجات الحرارة، ومنها أن يكون جهاز القياس على ارتفاع مترين فوق سطح الأرض، وعدم وجود مؤثرات، أما غير ذلك فهو قياس غير معترف به.

وأشار المركز إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة بلغ درجتين تحت الصفر في ركنة بمدينة العين في تمام الساعة 5.15 صباح اليوم، وهي أقل درجة حرارة تسجل بركنة، منذ 2008، وكانت أقل درجة حرارة سجلتها ركنة في 2008، وبلغت درجة مئوية واحدة تحت الصفر، كما سجلت الفوعة 1.3 درجة مئوية والعراد 2.2 ، أما حميم ورزين فسجلتا 3.7 درجة مئوية في تمام الخامسة والربع من صباح اليوم.



