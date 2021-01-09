مجلس الوزراء يكلف أحمد بالهول الفلاسي برئاسة الهيئة العامة للرياضة

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بتكليف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويختص المجلس بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة، والعمل على اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم هذا القطاع في الدولة. كما يشمل اختصاصات المجلس تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وإصدار قرارات إشهار الجهات الرياضية، والبت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع للهيئة من الجهات الرياضية في الدولة.

ويعمل المجلس كذلك على تنظيم وتطوير العمل في الهيئة من حيث اعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة والنظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ورفع مستويات الكفاءة وتطوير المنظومة الإدارية الحكومية وتوفير أفضل الخدمات.