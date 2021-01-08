«خليفة الإنسانية» توزع 150 ألف كمامة و16 ألف سترة على العمال

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار دعم الجهود المستمرة المبذولة للتصدي لجائحة «كوفيد- 19»، وتحقيق تكامل أدوار الجهات المعنية، وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، 150.000 كمامة، وأكثر من 16 ألف سترة للعمال في المناطق الصناعية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي نفذتها المؤسسة لدعم جميع أفراد المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، شملت توزيع ملايين الوجبات على العمالة، ودعم عشرات الآلاف من الأسر بالمواد الغذائية، وتقديم آلاف أجهزة الكمبيوتر لدعم الطلبة أثناء التعلم «عن بُعد».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزع 150.000 كمامة وأكثر من 16 ألف سترة للعمالة في المناطق الصناعية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، في إطار دعم الجهود المستمرة المبذولة للتصدي لجائحة «كوفيد- 19»، وتحقيق تكامل أدوار الجهات المعنية».