ورش توعية حول تعزيز جودة الحياة بالشارقة

الشارقة (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وبمشاركة دائرة شؤون الضواحي والقرى المخيم الشتوي «صحتك وسلامتك في بيتك» استفاد منها 890 مشاركاً عبر خاصية الاتصال المرئي، وأوضح المقدم حمد بن قصمول مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة بشرطة الشارقة أن المخيم تناول العديد من ورش العمل التفاعلية في مجال الصحة البدنية والتغذية الصحية ووسائل اتخاذ التدابير الاحترازية من خلال الإسعافات الأولية، وشملت ورش العمل في مجملها تقديم باقة من النصائح والإرشادات المفيدة، والتي تتطلب تنمية الخبرة الذاتية للفرد باتباع أفضل الممارسات للتركيز على سلوكيات ومنهجيات تكفل عملية التوازن بين أبعاد جودة الحياة، والتي منها كفاءة البيئة الصحية الخاصة والمحيطة بالفرد وكيفية تفاعله معها وصولاً إلى الحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.