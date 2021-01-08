«التربية»: الامتحانات التعويضية لطلبة المدارس تنطلق غداً

دينا جوني (دبي)

تنطلق غداً الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 14 يناير الجاري، وأوضحت الوزارة أن الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار سيحصلون على فرصة تعويضية بديلة أخرى يُحدد موعدها لاحقًا.

وأشارت إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً «عن بُعد» ، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فستعقد الامتحانات في المدارس، وفي اللجان نفسها التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبينت الوزارة أن الامتحان سيكون إجبارياً لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الفصل الدراسي الأول، واختيارياً لجميع الطلبة لتحسين نتائجهم في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2020-2021، يجري العمل على تحويل تخصص الرعاية الصحية، والذي يعدّ جزءاً من المسار التطبيقي، إلى أكاديمية العلوم الصحية التابعة للمسار العام، وذلك لطلبة الصف العاشر. ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى استحداث شعبة دراسية جديدة، أو تحويل الشعبة الحالية إلى شعبة تابعة لأكاديمية العلوم الصحية التابعة للمسار العام.

وتتيح الوزارة من خلال هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للطلبة للانضمام إلى أكاديمية العلوم الصحية، أو التحويل إلى تخصص آخر تابع للمسار التطبيقي في المدرسة الإماراتية. وتهدف أكاديمية العلوم الصحية إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال الرعاية الصحية وتجهيزهم بالمهارات المعرفية المطلوبة للتقدّم إلى اختصاصات الرعاية الصحية ذات الصلة في التعليم العالي، لتخريج أفواج من اختصاصيي الرعاية الصحية للمستقبل، كما تهدف الوزارة إلى دعم عملية التوطين من خلال تجهيز الطلاب للمهن الطبية في المستقبل، وستحقق الأكاديمية ذلك من خلال توفير منهاج جذاب مليء بالتحديات ليعزز شغف الطلبة بالعلوم الصحية، وتطبيق الممارسات التعليمية الحديثة، وتعزيز مهارات التواصل والقيادة، وتطوير المهارات الدراسية لدعم الاحتياجات التعليمية المستقبلية للطالب، والعمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي ومزودي الرعاية الصحية لتطوير فرص فريدة في مجال الرعاية الصحية. وستساهم أكاديمية العلوم الصحية بذلك في سدّ الفجوة بين المدرسة ومتطلبات مزوّدي الرعاية الصحية، وتعتمد الدراسة في أكاديمية العلوم الصحية على منهج وطرق تدريس يمزجان المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويدرس الطلبة ابتداءً من الصف التاسع ست حصص مخصصة لمواد في العلوم الصحية، ويجري العمل حالياً على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة لتطوير فرص للخريجين من الأكاديمية لضمان حصول الطلبة على القبول المباشر، واحتساب ساعات في اختصاص العلوم الصحية.