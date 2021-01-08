«بطولة» على قمة ثنايا شرايا مجاهيم في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

شهدت منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة منافسة قوية بين أشهر ملاك الإبل، حيث أسفرت نتائج المزاينة في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي - مجاهيم حازت عن فوز «بطوله» لمالكها خلفان محسن حميد حفيظ المزروعي بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «العشواء» لمالكها محمد العوضي يحيى سميحه المنهالي، وحلت في المركز الثالث «مهيوبه» لمالكها عبد العزيز عبد الرحمن مهناء المهناء، وكان المركز الرابع من نصيب «النايفة» لمالكها محمد قران النوبي مزينه العامري، في حين جاءت في المركز الخامس «شيخة الرباعي» لمالكها سالم محمد مسلم جوعان العامري.

عيسى سيف المزروعي

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل عام - مجاهيم حازت على المركز الأول «الرهيبة» لمالكها حمد محمد حمد راشد العامري، بينما جاءت في المركز الثاني «العاريه» لمالكها سعيد سالم بخيت حريك المنهالي، وحلت في المركز الثالث «الولهة» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «منتوقة» لمالكها سالم محمد عشير علي المزروعي، في حين جاءت في المركز الخامس «الذاير» لمالكها محمد عوض ناجي عيضة المنهالي.

في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح يسمح للشركاء - مجاهيم حازت على المركز الأول «سلطانة» لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «عزوه» لمالكها حمد جابر حمد جرود المري، وحلت في المركز الثالث «عوايد» لمالكها مبارك سيف العضب المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «الزعوج» لمالكها عيد راشد ذيبان محمد المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «مشعوفة» لمالكها خالد حمد عوض ناجي المنهالي.

المركز الأول شوط شرايا لأبناء القبائل مجاهيم - ثنايا

شوطان لإبل أصحاب السمو الشيوخ

يشهد اليوم السبت إعلان نتائج شوطي إبل المجاهيم لأصحاب السمو الشيوخ والذين شملان 6 فئات عمرية، وهما: شوط «مفاريد، حقايق، لقايا» وشوط «ايذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لكل شوط 5 جوائز قيمة.

السلوقي ورحلات الصيد

واختتمت، مساء أمس الأول «الخميس» منافسات بطولة سباق السلوقي العربي التراثي بمهرجان الظفرة، والذي شهد إقامة شوطين «شوط الذكور، شوط الإناث» لمسافة 2500 متر في ميدان الظفرة لسباقات الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

من سباق السلوقي العربي

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن مهرجان الظفرة يهدف من خلال تنظيمه لبطولة سباق السلوقي العربي التراثي إلى صون السلالة الأصيلة للسلوقي العربي، ومكانته التاريخية عند أهل الصحراء، حيث يعتبر السلوقي عنصر مهم في رحلات الصيد.

وأكد حمد الغانم، مدير بطولة سباق السلوقي العربي التراثي في المهرجان، أن السباق شهد منافسات قوية في شوطي الذكور والإناث من النوعين السلوقي الحص والأريش، حيث تم تخصيص 10 جوائز قيمة للفائزين بالمراكز، بواقع 5 جوائز لكل فئة، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية وفور انتهاء السباق قامت بأخذ عينات من السلوقي لاختبار فحص المنشطات، حيث سيتم اعتماد نتيجة السباق بعد انتهاء نتائج الفحوصات الطبية.

خلال شوط الذكور في سباق السلوقي العربي النهائي

وأسفرت النتائج الأولية للسباق في شوط الذكور تقدم السلوقي مخباط «نوع حص، لون أبيض، عمر سنتين» لمالكه متعب حارب البلوشي في المركز الأول، وفي المركز الثاني مبدع «حص، أحمر، سنتين» لمالكه حسن علي بن قطامي، وفي المركز الثالث ريسنج «حص، أحمر، سنتين ونصف» لمالكه منصور سالم الخريباني، وفي المركز الرابع عقار «حص، رملي، سنتين» لمالكه عبدالعزيز إبراهيم، وفي المركز الخامس همام «حص، أحمر، 3 سنوات» لمالكه ناصر بن دلموك. وسجلت النتائج الأولية في شوط الإناث، تقدمت السلوقي طيش «نوع حص، لون أحمر، عمر سنتين» لمالكه عبدالله سلمان الصواني في المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت نوادر «حص، أبيض/ أحمر، سنتين» لمالكه الشيخ زايد بن المر آل مكتوم، وفي المركز الثالث الريم «حص، أحمر، 3 سنوات» لمالكه ناصر عبيد دلموك، وفي المركز الرابع بات «حص، أحمر، سنتين» لمالكه ناصر بن دلموك، وفي المركز الخامس نجدة «حص، أحمر، سنتين» لمالكه الشيخ زايد بن المر آل مكتوم.

خلال سباق السلوقي العربي للإناث

وسجل السباق التأهيلي، الذي أقيم الخميس الماضي، مشاركات واسعة من النوعين «الحص - الأريش»، حيث جرت المنافسات التأهيلية ضمن 6 أشواط لفئتي الذكور والإناث، وأظهرت أشواط الإناث أداءً متميزاً مقارنة بأشواط الذكور.