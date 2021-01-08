«حماية»: 60 فعالية توعية للوقاية من المخدرات

دبي (الاتحاد)

تمكن مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من تنفيذ 60 فعالية توعية للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي 2020 معظمها عبر منصات التواصل المرئي «عن بُعد»، استفاد منها 6 ملايين، و349 ألف مشارك من كافة أفراد المجتمع، وخاصة فئتي الطلاب وأولياء الأمور.

كما وتمكن المركز من توصيل رسالته التوعوية عن بُعد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، عبر إرسال 30 رسالة عبر البريد الإلكتروني لشرطة دبي تتضمن رسائل توعية لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب نشر 119 رسالة توعية عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة الفيديو، أو صورة توعية، أو رسالة نصية.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بالمسار الذي رسمه مركز حماية الدولي من خلال تحوله السريع من النظام التقليدي في تنفيذ فعاليات التوعية إلى التفاعل المرئي «عن بُعد»، الأمر الذي أدخل القائمين على المركز بتحد صعب نجحوا فيه، وأرقام وعدد المستفيدين خير دليل على تفوقهم المتميز في أداء مهاهم ونشر رسالتهم التوعوية.

من جانبه، قال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: وصولنا لـ 6 ملايين مستفيد عبر كافة وسائلنا التوعوية المتنوعة يُعد إنجازاً يحسب لفرق العمل التي عملت ليلاً ونهاراً من أجل نشر الثقافة التوعوية المختلفة لكافة شرائح المجتمع، وأهمها أبناؤنا الطلاب الذين أرغمتهم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس «كورونا» لأن يجلسوا بمنازلهم لفترة ليست بالقصيرة من العام 2020، ورغم ذلك تمكن فريق العمل بمركز حماية في أن يصل إليهم وبلغات مختلفة، حيث بلغ عدد الجنسيات المستفيدة من رسائل التوعية لمركز حماية الدولي 37 جنسية مُقيمة على أرض الإمارات الحبيبة.

وتفصيلاً، ذكر العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة أن الفريق الإعلامي بالمركز أستطاع أن يتفاعل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» لنشر رسائل التوعية، من خلال قسم شبكات التواصل الاجتماعي في شرطة دبي.

وقال العقيد المعمري: أرسل المركز 119 رسالة توعية مختلفة اطلع عليها مليونان و89 ألف متابع من مختلف الجنسيات خلال العام الماضي، ونفذ قسم البرامج المجتمعية 39 فعالية متنوعة استفاد منها 674 ألف شخص.