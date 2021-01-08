«الطيران المدني»: إعادة فتح المجال الجوي بين الإمارات وقطر بدءا من الغد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتباراً من يوم غد السبت 9 يناير، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.