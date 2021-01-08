تقديم 53,859 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح كوفيد- 19 لأكثر من 50 % من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تقديم 53,859 جرعة من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 941,556 جرعة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.