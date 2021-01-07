حاكم الشارقة يتفقد منتزهي كشيشة وشغرافة

الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، منتزهي كشيشة وشغرافة الواقعين في منطقة الرحمانية بالشارقة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، حول مرافق المشاريع، وما تحويه من خدمات تعليمية وترفيهية واجتماعية ورياضية تخدم أهالي المنطقة.

واستهل سموه زيارته بتفقد مشروع منتزه كشيشة للعائلات، مطلعاً على مرافق المشروع التي تضم: المنتدى الثقافي والمنتدى الاجتماعي وملاعب خارجية ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، وبحيرة، ومضماراً للجري، ومناطق للألعاب والتزلج اللوحي، ومسرحاً للأطفال، وتم تخصيص 55 جلسة خارجية للزوار ومرتادي الحديقة.

سلطان القاسمي وجانب من الحضور خلال الجولة ( الصور من المصدر)

كما زار سموه منتزه شغرافة الذي تم تخصيصه للسيدات، متفقداً ما يضمه من مرافق وأقسام، وتضم الحديقة 41 جلسة خارجية و3 ملاعب، ومنتدى اجتماعياً وثقافياً، ومناطق للألعاب، ومسرحاً ومضماراً للجري، ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية.

وأبدى صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الملاحظات، موجهاً القائمين على المشاريع بإجراء عدد من التعديلات والتجهيزات، وذلك لتوفير المزيد من الراحة للزوار.

وبلغت مساحة كل من منتزهي كشيشة وشغرافة 147 ألفاً و700 متر مربع، بأربعة مداخل، وتم رفد كل منها بالعديد من أشجار البيئة المحلية، التي أضافت جماليات على روعة المكان.

سلطان القاسمي يستمع إلى شرح حول مرافق المشاريع

وفي إطار سعي دائرة الأشغال العامة في توفير أفضل التسهيلات والخدمات، تم رصف 416 موقفاً لكل متنزه.

رافق سموه خلال الزيارة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.