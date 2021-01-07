«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر شمالاً.. وتكون شرقية إلى شمالية شرقية /‏‏‏ 20 - 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س. وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب أحياناً، خاصة صباحاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند 20:24 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 01:50 . وفي بحر عمان يكون متوسطاً ويضطرب أحياناً خاصة صباحاً ويحدث المد الأول عند 18:25 والمد الثاني عند الساعة 05:05 والجزر الأول عند الساعة 11:35 والجزر الثاني عند الساعة 23:24.