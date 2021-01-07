حمدان بن زايد: «الاتحاد للقطارات» مشروع استراتيجي مهم لدعم اقتصادنا الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة، لا سيما في قطاعي النقل والمواصلات، وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

حمدان بن زايد يتوسط مسؤولي الاتحاد للقطارات بحضور فلاح الأحبابي وشادي ملك (الصور من المصدر)

وأشاد سموه بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وبالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، لمشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي تتولى مهمة تطويره وتشغيله شركة الاتحاد للقطارات، والذي يعزز من مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ما أسهم في تحقيق المشروع للعديد من الإنجازات، سواء على صعيد التقدم السريع في العمليات الإنشائية التي تجري حالياً لاستكمال الربط بين كافة مناطق الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو على صعيد العمليات ضمن المرحلة الأولى من المشروع التي تواصل تحقيق الإنجازات بشكل يومي من خلال نقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقاط التصدير في الرويس.

حمدان بن زايد خلال أعمال تدشين المشروع

جاء ذلك خلال تدشين سموه أعمال مد قضبان السكك الحديدية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية خلال الحفل الذي أقامته شركة الاتحاد للقطارات في مدينة الرويس بمنطقة الظفرة.

وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى موقع الحفل، معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة.

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول أعمال المشروع من شادي ملك

حضر الاحتفال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، عضو المجلس التنفيذي، والدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

حمدان بن زايد خلال تدشين المشروع بحضور سهيل المزروعي وسلطان الجابر وعويضة المرر ومحمد الهاملي

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، على تقدم سير العمل في الحزمة «أ» التي تربط الرويس مع الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية بمسار يبلغ طوله 139 كيلومتراً، حيث وصلت النسبة الكلية لإنجاز الحزمة إلى 59% منذ انطلاق العمليات الإنشائية في أوائل عام 2020.

كما استمع سموه إلى عرض تقديمي حول تطورات أعمال البناء في الحزمة «أ»، حيث تم إنجاز ما يزيد على نصف الأعمال الإنشائية الخاصة بتجهيز التربة، والانتهاء من 79% من أعمال قطع التلال الرملية والصخرية، و59% من تعبئة المنخفضات الرملية لتسوية مسار السكة الحديد.

حمدان بن زايد يستمع إلى عرض حول أعمال المشروع بحضور سهيل المزروعي وعويضة المرر ومحمد الهاملي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة العمل على تطوير مراحل هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الطموح، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، نظراً لدوره في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للعمليات اللوجستية المتطورة، فضلاً عن كونه أحد أهم الركائز ضمن استعدادات الدولة للخمسين عاماً القادمة، ومساهماً رئيساً في دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر تطوير شبكة سكك حديدية وقطاع نقل مستدام يدعم جهود الدولة على مختلف الأصعدة والمؤشرات الحيوية.

حمدان بن زايد يتوسط المسؤولين التنفيذيين وكوادر المشروع في صورة جماعية

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «شهدت تدشين أعمال مد القضبان الحديدية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، قطار الاتحاد.. مشروع استراتيجي مهم سيسهم في دعم اقتصادنا الوطني وسيعزز من مكانة الدولة على خريطة النقل البري، كما نفخر بعطاء وتميز كوادرنا الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي..».

وأثنى سموه على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات بقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، من جهود في سبيل فتح آفاق جديدة للتنمية في قطاعي النقل والمواصلات، وتوفير سبل الرفاهية والسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الوطن.

حمدان بن زايد في حديث مع محمد الهاملي

وأشار المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، خلال العرض التقديمي، إلى توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال زيارته مواقع الشركة في 2013 بأهمية تدريب الشباب المواطنين للعمل في هذا القطاع المهم، لافتاً إلى أن فريق عمل الاتحاد للقطارات يضم العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة، بالإضافة إلى تأسيس أول دبلوم للسكك الحديدية بالدولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا القوة الدافعة لهذا المشروع الوطني الاستراتيجي، موضحاً أنه تم بالفعل تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في عام 2020 وتسلموا وظائفهم في الشركة.

حمدان بن زايد في حديث مع الكوادر النسائية المواطنة

والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من الكوادر الوطنية الإماراتية التي تعمل في العمليات التشغيلية في المشروع، بمن فيهم خريجو دبلوم السكك الحديدية، حيث أكد سموه أهمية إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة هذا القطاع الحيوي.

وتسير عمليات تطوير مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي يعتبر أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة حسب الجدول والخطط الموضوعة له، بما يعكس أهميته في توفير شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة تعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات، وهو ما يتحقق في ظل تضافر جهود حكومة أبوظبي مع الحكومات المحلية لدعم هذا المشروع الحيوي الذي سيلعب دوراً رئيساً في مواصلة مسيرة التميز التي تشهدها الدولة.

حمدان بن زايد في حديث مع أحد المهندسين

وسيسهم ربط المشروع بين الموانئ الرئيسة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وفي منطقة الظفرة بشكل خاص، إذ سيعزز من ترابط المنطقة مع بقية المراكز الحيوية والرئيسة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وتكمن أهمية الحزمة «أ» من المرحلة الثانية من تطوير المشروع في ربطها بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في خطوة مهمة ترسخ وحدة وترابط المنطقة، وتؤسس لمرحلة جديدة من تكامل قطاعات النقل الإقليمية عبر شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما ينعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية لدول المنطقة.

سلطان الجابر وفلاح الأحبابي

ويُعد تمديد القضبان الحديدية المرحلة النهائية لبناء السكة واستكمال تشييد الجسور والمعابر وكافة أعمال الحفر والردم من الرويس، وتأتي بعد إنهاء تصنيع العوارض وتوريد جميع المواد الخاصة بالسكة.

وتعد الحزمة «أ» إحدى الحزم الأربع الرئيسة من المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي تقوم شركة الاتحاد للقطارات بتطويره وفقاً للمعايير العالمية.

يذكر أنه تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 للعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أحمد مطر الظاهري وعيسى بوشهاب

وقد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين وتقدر بمسافة 264 كيلومتراً وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس. وتربط المرحلة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية عبر الغويفات، كما تربط إمارات الدولة بعضها بعضاً، وتربط مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) وموانئ خليفة وجبل علي والفجيرة على الساحل الشرقي للدولة.