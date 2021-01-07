«صحة» تقدم الدعم والمساندة والاهتمام للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تولي شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»؛ أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرأة الإماراتية أهمية كبيرة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة التي قدمت كل الدعم والمساندة للمواطنات، ووفرت لهن كل السبل للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهن لتبوؤ أعلى المناصب في مختلف القطاعات. ومن بنات الإمارات التي هيأت لها الدولة طريق النجاح هاجر سيار علي الحوسني، المدير التنفيذي للخدمات السريرية المساندة بالإنابة في مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة»، التي شقت طريقها بثقة واقتدار، وحققت نجاحات عدة في قيادتها لتخصصات عدة في القطاع الصحي.

قامت هاجر الحوسني بدور بارز في خط الدفاع الأول خلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19، وذلك من خلال عملها مديرة مختبر في مستشفيات الظفرة، وكذلك من خلال عملها ضمن فريق الفحص الوطني (كوفيد-19) في أبوظبي، وتعد أول قيادية إماراتية لخدمات الدعم الإكلينيكي (الصحة والصيدلة المتحالفة) في مستشفيات الظفرة.

تقول هاجر الحوسني: إن شركة «صحة» فتحت كل الأبواب أمام أبناء الإمارات للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات، وشجعت بنات الإمارات للوصول إلى أعلى المناصب، والمساهمة في توفير الرعاية الطبية لأفراد المجتمع، وفقاً لأعلى المعايير.

وأضافت أن شركة «صحة» ساهمت وبقوة في تمكين المرأة الإماراتية، وأهلتها للمناصب القيادية في القطاع الصحي، وحرصت على تنمية المهارات القيادية لبنات الإمارات من خلال التعلم والتدريب.وأوضحت أن شركة «صحة» تمنح موظفيها الأدوات والموارد والإلهام والسلطة التي يحتاجون إليها، والتمكين في اتخاذ القرار، وتبني دائماً الثقة مع موظفيها، وتقدم لهم الدعم وتحرص على الرضا الوظيفي، وتشجع التواصل الثنائي.

البداية

بدأت هاجر الحوسني حياتها العملية في نوفمبر 2003 بوظيفة فني مختبر في مستشفى المرفأ الذي كان في ذلك الوقت يتبع وزارة الصحة، وذلك فور تخرجها في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم عملت ضمن الكادر الوظيفي لشركة «صحة» منذ تأسيسها وإشرافها على المستشفيات الحكومية في أبوظبي، وفي عام 2013 تمت ترقيتها لتصبح مشرف مختبر طبي، نظراً لتميزها في عملها ومهاراتها وخبراتها في مجال المختبرات.

وفي عام 2017 تسلمت مهام المدير الإداري لمستشفى المرفأ، وبرزت لديها القدرات الإدارية الأساسية والمهارات المهنية، فتم تعيينها في عام 2018 في منصب مدير المختبرات الطبية في مستشفيات الظفرة، وبعد مسيرة طويلة من العمل في القطاع الصحي استمرت لمدة 17 عاماً، تسلمت هاجر الحوسني في عام 2020 منصب المدير التنفيذي للخدمات السريرية المساندة بالإنابة في مستشفيات الظفرة.

تتنوع خبراتها ومهاراتها في القطاع الصحي، إلى جانب الشغف في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، برزت لديها الصفات القيادية وأصبحت من المخططين الاستراتيجيين في القطاع الصحي، من خلال مشاركتها في وضع خطط العمل السنوية وإدارة الميزانية، والمشاركة في تطوير وتنفيذ خطط تحسين التكلفة، ومراقبة تكلفة المواد والعمل مع إدارة المشتريات لضمان الشراء الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمعدات الطبية والمواد الصيدلانية، والإشراف على تصميم وتنفيذ وإدارة الاستخدام الآمن والفعال للميزانية، وغيرها.

وبرعت هاجر الحوسني في تقييم نظام الرعاية الصحية العالمي، وتحديد الفرص لتحسين مجالات خدمات الدعم السريري، وتطوير أنظمة استخدام الأدوية استناداً لأعلى المعايير، وأفضل الممارسات، والعمل بفعالية وكفاءة عبر سلسلة الرعاية المستمرة، التي يتم تقييمها وتحسينها باستمرار باستخدام طرق تحسين الجودة المعاصرة.

وسخرت هاجر الحوسني خبراتها ومهاراتها، وقدمت المشورة المتخصصة لإدارة المخاطر السريرية ومبادرات سلامة المرضى، والامتثال للوائح السلامة البيئية ومكافحة العدوى، بالإضافة لتطوير عمليات التدقيق السريري. كما وضعت الخطط، وقدمت دورات تدريبية وتعليمية لجميع برامج وإجراءات التنظيم والسلامة ومراقبة الجودة.