مشاركة واسعة في أشواط الثنايا المجاهيم بالظفرة

الظفرة (الاتحاد)

شهد صباح أمس دخول الإبل المشاركة في أشواط الثنايا المجاهيم في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة بدورته الـ 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسط مشاركات إماراتية وخليجية واسعة تشهدها مسابقات الأسبوع العاشر من المهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتفقد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع المهرجان، خلال جولة صباحية تابع خلالها الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل، حيث التقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز.

وسيتم، اليوم الجمعة، إعلان نتائج أشواط الثنايا المجاهيم للشرايا والتلاد، والتي خصص لها 30 جائزة قيمة موزعة على 3 أشواط يشارك بها أبناء القبائل من الإمارات والخليج، ضمن مسابقات الأسبوع العاشر من المهرجان، وهي: (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

كما تبدأ اليوم الإبل المشاركة في أشواط الحول - المجاهيم ضمن أشواط الشرايا والتلاد، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت، حيث تشمل 3 أشواط هي: (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وقد خصص لها 30 جائزة قيمة، كما سيتم في يوم السبت إعلان نتائج شوطي إبل أصحاب السمو الشيوخ شوط (مفاريد، حقايق، لقايا) و(شوط إيذاع، ثنايا، حول) وقد خصص لكل شوط 5 جوائز قيمة.