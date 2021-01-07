بلدية دبي توفر فريقاً متخصصاً لمتابعة المناطق الصحراوية

آمنة الكتبي (دبي)

خصصت بلدية دبي فريقاً لمتابعة مهام نظافة المواقع الصحراوية، يتكون من 100 عامل نظافة و33 من الكوادر الإشراقية والرقابية، مؤكدة أنه يتم التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الآمنة بين التجمعات العائلية في مناطق البر، من خلال تنفيذ برنامج زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، وتنفيذ زيارات دورية في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط واشتراطات الصحة والسلامة. وقالت بلدية دبي: إنه تم توفير فريق عمل مختصاً، يتكون من رئيس فريق ومساعدين له و6 مفتشين يقومون بتنفيذ الزيارات الروتينية للمناطق السياحية البرية والمحميات الطبيعية في إمارة دبي، وتم توفير 6 دراجات صحراوية مخصصة لتنظيف المناطق البرية و 24 آلية إضافية مختلفة لنقل وجمع النفايات، وذلك للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، لافتة إلى أنه تم رصد مجموعة من المخالفات بالإجراءات الاحترازية في المحميات والبحيرات.

وأشارت إلى أنها تتخذ العديد من الإجراءات للرقابة على السياحة العائلية في مناطق البر، حيث تتم الرقابة على الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة في المحميات الطبيعية، وتتم عملية مراقبة شاملة لإجراءات السلامة.

وأكدت بلدية دبي أنه تم البدء في خطة العمل منذ بداية شهر أكتوبر العام الماضي، واشتمل برنامج الخطة الميدانية على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها تنفيذ مهام متابعة نظافة المواقع الصحراوية، وإزالة جميع المخلفات بشكل دوري.