مشاريع تطويرية لشاطئي البطين والكورنيش

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الحالي عدداً من الأعمال والمشاريع التطويرية للشواطئ داخل جزيرة أبوظبي، وتطوير المرافق الترفيهية لإسعاد السكان والسياح.

ومن المشاريع التي تنفذها البلدية حالياً إنشاء ممر في شاطئ البطين وتزويده بمظلات لحماية الجمهور من أشعة الشمس، وإنشاء ممر آخر في شاطئ الكورنيش مع مظلات شمسية، مع توريد أثاث الشاطئ (مظلات وكراسٍ وطاولات شاطئية).

أما الأعمال المنتهية والمنجزة، فتشمل تركيب مبردات مياه الشرب في كل من شاطئ الكورنيش وشاطئ البطين، تركيب دورات مياه عامة في شاطئ الكورنيش - المرحلة الثانية، تركيب 6 شاشات عرض مرئية في شاطئ الكورنيش، وتركيب عدد 2 شاشات عرض مرئية ( قياس 60 بوصة) في شاطئ البطين والبطين للسيدات.

رواد الشاطئ يمارسون رياضة المشي بجزيرة الحديريات

وشهدت الشواطئ في أبوظبي العام الماضي زيارة 1.358.189 زائراً، بما في ذلك شاطئ الكورنيش و (ع البحر)، شاطئ البطين العام، شاطئ البطين للسيدات، والحديريات.

وتعد الشواطئ الأربعة الرئيسة في مدينة أبوظبي، خلال هذه الفترة من العام، الخيار الأول للترفيه وممارسة الرياضات المختلفة والاستمتاع بالأجواء العائلية، وتعتبر مقصداً لهواة الرياضات المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي. وأضحت شواطئ السباحة على كورنيش أبوظبي والبطين والسيدات، وشاطئ الحديريات الذي تم افتتاحه مؤخراً، الوجهة المفضلة لهواة السباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، وذلك انعكاساً للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، نظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها، واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية، خصوصاً بعد أن حصلت الشواطئ على شارة العلم الأزرق.