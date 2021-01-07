بلدية الشارقة تعتمد المخططات الهندسية رقمياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق خدمة اعتماد المخططات الهندسية رقمياً عبر موقعها الإلكتروني، بعد إنجاز كافة متطلبات الخدمة وأتمتة كافة العمليات المتعلقة بها. استمراراً لجهودها في تحويل كافة خدماتها إلى رقمية بهدف اختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق الاستدامة فيها وتبسيط الإجراءات، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقتها البلدية مؤخراً، مشيراً إلى توفير خدماتها بصورة سهلة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة دون الحاجة لمراجعة أي من أقسام البلدية، حيث تتيح هذه الخدمة لمكاتب الاستشارات الهندسية إمكانية التقديم على طلبها للمشاريع الجديدة ومشاريع التعديلات ومشاريع الإضافة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة.

من جانبه، أكد المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، أنه تم اختصار خطوات إنجاز المعاملة، وتوفير العديد من الخصائص في هذه الخدمة من خلال النظام كمتابعة الطلب والتعديل والتحديث على الطلب، وتسلم ملاحظات اللجنة الهندسية على المخططات، وتسلم المخططات المعتمدة وشهادة اعتماد المخططات، كما أن الخدمة تمتاز بالسماح لمكاتب الاستشارات باحتساب رسوم البناء للمشاريع الجديدة وسدادها مباشرة طبقاً لمساحة البناء.