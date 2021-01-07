بلدية أبوظبي تعتمد موقعاً مؤقتاً في الشامخة لعربات الطعام المتنقلة

هالة الخياط (أبوظبي)

اعتمدت بلدية مدينة أبوظبي موقعاً مؤقتاً في مدينة الشامخة لوقوف 12عربة طعام متنقلة، كما عملت على رفع الطاقة الاستيعابية في كل من الشامخة (SH8) وبني ياس (EB13).

وأكدت البلدية أن حجز موقف لعربات الطعام المتنقلة متاح عبر منصة smart hub الذكية، محذرة من وقوف عربات الطعام دون تصريح رسمي، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون الخاص بالمظهر العام والسكينة.

وحددت البلدية عدداً من المواقع المعتمدة التي يمكن لعربات الطعام المتنقلة الوقوف فيها، موضحة بأن على ملاكها الالتزام بإيقافها في الموقع المحجوز والمحدد في التصريح، علماً أن عربات الطعام المتنقلة تعد من الأنشطة المؤقتة التي تستوجب التراخيص لمزاولتها وضرورة الاستجابة لنقلها أو إزالتها حسب المستجدات، ويجب أن تلتزم عربات الطعام المتنقلة بالشكل الخارجي المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، وعدم المشاركة في الفعاليات دون الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية، واستخدام المولدات الكهربائية الصامتة، ولا يسمح بوضع الأجهزة والمعدات ووسائل التخزين خارج العربة. كما لا يسمح بتجميع القمامة والتخلص منها في الأماكن المخصصة بشكل دوري، ولا يسمح بتثبيت الإنارة والزينة وهياكل التظليل خارج إطار العربة، ولا يسمح بركن العربات دون مزاولة النشاط، أو حجز المواقف بسيارات شخصية أو وضع المولد الكهربائي. وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد- 19، يشترط توفير معقمات اليد عند عملية الدفع وكافة العمليات داخل عربات الطعام المتنقلة وخارجها، وتنظيف وتعقيم العربة مع الالتزام بغسل وتعقيم جميع الأسطح والأواني والأدوات والمعدات بشكل متكرر خلال اليوم، واستخدام أدوات (الصحون والملاعق والأكواب) وأوعية ومواد التغليف المصممة للاستخدام لمرة واحدة. ويستوجب على جميع العاملين الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، بما يشمل عدم السعال والبصق والتدخين، وعدم التعامل داخل العربات مع المولدات الكهربائية وتبديل وتغيير الزيت والوقود الخاص بها وصيانتها، مع غسل اليدين بالماء والصابون، وتعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري، وخاصة قبل وبعد التعامل مع بطاقات الائتمان والأوراق النقدية. كما يجب منع الزبائن والمتعاملين من الاقتراب من العربة وأماكن الطبخ، والحفاظ على مسافات التباعد، وتشجيعهم على الدفع عبر البطاقة الائتمانية، وقياس درجة حرارة عاملي التوصيل بشكل دوري خلال اليوم.