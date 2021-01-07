المري يكرم 69 متقاعداً من شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم 69 موظفاً متقاعداً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة القوة، وساهموا في تطوير منظومة العمل الشرطي في الإمارة، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين.

وثمن معالي الفريق المري، خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي الضباط ضمن مبادرة أطلقت عليها اسم «تكريم مُنجزين في شرطة دبي»، الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، والعمل على إسعاد المجتمع، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية ساهمت في تحقيق شرطة دبي العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأثنى على إخلاص وتفاني الموظفين المتقاعدين في خدمة الوطن، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى واستراتيجيات شرطة دبي والارتقاء بخدماتها في مختلف المجالات التي عملوا بها، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المُقبلة.

وخلال الحفل، ألقى الرائد متقاعد ناجي صالح علي، كلمة المتقاعدين، تقدم فيها بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لما قدماه من دعم لامحدود خلال سنوات عمل المتقاعدين، ولحرصهما الشديد على بذل كافة الجهود من أجل توفير بيئة عمل مثالية كان لها الأثر البالغ في الإبداع في العمل وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية، مقدماً في الوقت ذاته الشكر إلى مساعدي القائد العام في جميع القطاعات على مساهمتهم في تحقيق روح الفريق الواحد في العمل المؤسسي.