«مجلس الصبيحية» يدعم مبادرة «شتاء دافئ»

الشارقة (الاتحاد)

عزز مجلس ضاحية الصبيحية بمدينة خورفكان، والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى من تعاونه الإنساني، من خلال دعمه لمبادرة «شتاء دافئ» مع جمعية الشارقة الخيرية لتوفير عدد من الملابس الشتوية لقطاع العمال.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع مجلس الضاحية مع ممثلي جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان صباح أمس، لبحث الجهود المشتركة للمساهمة في المبادرة. حضر من المجلس ضاحية الصبيحية كل من: محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس المجلس، وراشد سالم عبدالله النقبي عضو المجلس، بجانب حضور بعض موظفي المجلس وسالم راشد النقبي مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع خورفكان،وتم توزيع عدد من الملابس الشتوية على عمال مجلس الضاحية.