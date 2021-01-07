تدشين 20 دورية لرقباء السير في عجمان

عجمان (وام)

دشن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان دوريات رقباء السير الجديدة، بحضور العقيد محمد خلفان القمزي مدير إدارة الخدمات والموارد المساندة، والمقدم حسين الورس رئيس قسم النقل والمشاغل، وذلك في إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، والمتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن توفير دوريات رقباء السير الجديدة والبالغ عددها 20 دراجة جاء ضمن جهود دعم وتطوير قدرات رقباء السير، ما يعزز أمن الطرق في الإمارة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وهذا بدوره يدعم تميز شرطة عجمان وريادتها، مضيفاً أنه تم تزويد رقباء السير بخوذ جديدة متطورة ومستلزمات خاصة لتعزيز حماية أفراد الشرطة.

من جانبه قال المقدم حسين الورس رئيس قسم النقل والمشاغل إن هذه الدراجات ذات مواصفات مخصصة للعمل الشرطي، وتمتاز بخفة وزنها، ما يسهل ويسرع تنقلها في مختلف الظروف، وخلال الاختناقات المرورية في أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة لرقيب السير والقيادة في الميدان، حيث تم تزويد هذه الدراجات بفلاشات تنبيه نوعية تظهر الدراجة بشكل أوضح وعلى نطاق أوسع للجمهور، كما تمتاز هذه الدراجات بقلة استهلاكها للبترول، ومزودة بنظام مانع الانزلاق.