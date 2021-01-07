«أسرية الشارقة» تبحث التنسيق مع النيابة

الشارقة (الاتحاد)

عقدت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مؤخراً، الاجتماع التنسيقي الأول مع النيابة العامة في الشارقة وإدارة سلامة الطفل، وذلك تماشياً مع القرار الإداري رقم (16) لسنة 2020، والصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتعلق بالبلاغات والدعاوى ذات الطابع الأسري في إمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة في الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلاً في إدارة مراكز التنمية الأسرية، وإدارة سلامة الطفل، فيما يخص تطبيق القرار الإداري.

وأكدت موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين المؤسسات ذات الصلة واستثمارها بما سيخدم الكيان الأسري، والذي سيعمل على حل النزاعات الأسرية، وتحقيق التقارب والتلاحم الأسري، موضحةً أن الإدارة حرصت منذ تأسيسها على تحقيق هدفها الأسمى في تعميق تماسك الأسرة بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

من جانبه أشار المستشار أنور أمين الهرمودي رئيس نيابة الشارقة، إلى أهمية القرار الإداري رقم (16) في حماية الكيان الأسري من التفكك، وتحقيق التقارب والتلاحم الأسري، مؤكداً دور الاجتماع في تعزيز آفاق التعاون بين النيابة العامة بالشارقة، وإدارة مراكز التنمية الأسرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع الأسري، قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة، مما يحول دون تفكك الأسرة، وتعزيز الترابط الأسري.