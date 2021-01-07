«الصحة»: 61396 شخصاً تلقوا جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح «كوفيد- 19» لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تلقي 61396 شخصا جرعة من اللقاح خلال الساعات ال 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 887,697 جرعة.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.