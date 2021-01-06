«مبادلة» تدشن شبكة متكاملة للرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار الاستراتيجي التابعة لحكومة أبوظبي، دمج ستة من المرافق الطبية المملوكة لها في دولة الإمارات في شبكة متكاملة بهدف توفير رعاية صحية متخصصة للمرضى. وستعمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتبنّي الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وبناء شراكات عالمية من أجل رفع مستوى الخدمات السريرية.

وستتضافر جهود المرافق الطبية الستة التابعة لمبادلة - وهي مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، وأمانة للرعاية الصحية، ومركز العاصمة للفحص الصحي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والمختبر المرجعي الوطني- للمساهمة في الارتقاء بصحة المجتمعات التي تخدمها، وذلك باتباع نهج تكاملي في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سيظل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي جزءًا لا يتجزأ من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، وسيعمل المستشفى إلى جانب المرافق الستة الأخرى، على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبرز التحديات الصحية والتشخيصية الحيوية في المنطقة

وتم تعيين حسن جاسم النويس لشغل منصب الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث سيشرف على فريق من أبرز الخبراء والمختصين في مجال الرعاية السريرية وغير السريرية على امتداد الشبكة. وقال النويس: «ستعمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية على توفير أرقى معايير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المنطقة، والتزامنا بإعطاء الأولوية لمرضانا وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمراجعين والمرضى».

وأضاف: «سيتبع فريق القيادة في شبكة مبادلة للرعاية الصحية نهجاً ريادياً في إدارة الأعمال، يركز على تطوير قطاع الرعاية الصحية، ويسعى إلى تحسين موارده، ورفع كفاءة الأداء في كل مرافقنا بالتعاون مع شركائنا، بهدف تقديم خدمات رعاية صحية ذات قيمة حقيقية للمرضى والمراجعين».