تفاهم بين «الإمارات للسرطان» و«توام»

العين (الاتحاد)

أبرمت جمعية الإمارات للسرطان، ومركز سرطان الثدي في مستشفى توام مذكرة تفاهم مشتركة حول التعاون في تقديم الدعم المالي والمعنوي والمساندة النفسية للمرضى وأسرهم.

وقع المذكرة بين الجانبين الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري مديرة مركز سرطان الثدي، بحضور المحامي عبدالله الكعبي نائب رئيس الجمعية، ومحمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية، وعدد من الأطباء، وذلك في مقر مركز السرطان الثدي في مستشفى توام بمدينة العين.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مستشفى توام تعد من المؤسسات الطبية الرائدة في مجال رعاية مرضى السرطان على مدى عقود، وتعتبر مركزاً وطنياً وإقليمياً لعلاج الأورام، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يتمثل بمبادرات الجمعية المتواصلة ومساعداتها الخيرية والإنسانية للمرضى لجهة الدعم المالي والمعنوي، وبالتالي تعزيز جهود الشراكة مع كافة المؤسسات الصحية، لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع، خاصة مرضى السرطان وذويهم.

من جهتها، ثمنت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري الدور الكبير التي تقوم به جمعية الإمارات للسرطان على الصعيدين الخيري والإنساني، وموكبتها الحثيثة لبعض الحالات وقيامها ببرامج توعية وصحية للمجتمع وأفراده. وأضافت أن مركز سرطان الثدي في مستشفى توام يوفر العلاج للنساء وفقاً لأعلى المعايير العالمية على أيدي فريق متعدد التخصصات من أطباء أشعة وجراحين وممرضات وأخصائيات اجتماعيات، وجميعهم من ذوي الكفاءة والخبرة.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان، خلال العام الحالي على اللقاءات والاجتماعات الدورية، وتنسيق الجهود لدراسة ومناقشة الحالات وتبادل المعلومات، وأفضل الآليات لخدمة المرضى وزيادة التوجيه والأمان لأفراد المجتمع.