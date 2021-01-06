مستشفى راشد يستخدم أحدث أجهزة علاج نوبات الصرع

دبي (الاتحاد)

تمكن فريق طبي بمستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي من إجراء أول عملية بتقنية متطورة جداً، يتم استخدامها لأول مرة خارج أميركا الشمالية، لتحفيز العصب العاشر لعلاج أمراض الصرع، وذلك لمريضة‏‭ ‬مواطنة (‬14 ‬سنة) ‬كانت ‬تعاني ‬الصرع ‬المستمر ‬المقاوم ‬للعلاجات ‬بالأدوية.

وأوضح الدكتور محمد الكيلاني، استشاري أمراض الأعصاب والصرع بمستشفى راشد، أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بزراعة جهاز صغير الحجم تحت الجلد في منطقة الصدر وتوصيله من تحت الجلد بالعصب العاشر للمريضة، مشيراً إلى أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه الذي يتم استخدامه خارج أميركا الشمالية، وهو أحدث جيل من هذه التقنيات.

وقال الدكتور الكيلاني: إن العملية التي أجراها فريق طبي متخصص بمستشفى راشد مكون من استشاريي أمراض الصرع وجراحة الأعصاب، بعد دارسة حالة الطفلة المريضة التي تعاني الصرع المستمر المقاوم للعلاجات بالأدوية، ومتابعة حالتها على فترة زمنية طويلة تم خلالها استعمال عدة أدوية للصرع من دون جدوى، حيث قام بعد ذلك الأطباء بتقييم الحالة الإكلينيكية ومراجعة نتائج الفحوصات والأشعة ودراسة الحلول الجراحية المتوفرة.

وأوضح أن القرار الذي اتخذه الفريق الطبي والأنسب لحالة المريضة، كان زراعة جهاز صغير يتكون من علبة معدنية بحجم الدرهم، تتم زراعتها تحت الجلد وتتصل بسلك رفيع يقوم بتحفيز العصب العاشر من خلال تيار كهربائي خفيف جداً، حيث يؤدي هذا التحفيز إلى تقليل عدد نوبات الصرع، وتحسين جودة حياة المريضة، ويتم برمجة الجهاز خارجياً حسب حالة المريض.‏‭

وقال الكيلاني: إن العملية الجراحية التي استغرقت ساعتين تكللت بالنجاح التام، وغادرت المريضة إلى منزلها بنفس اليوم، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة المريضة خلال الأشهر القادمة، ليتم برمجة الجهاز حسب حاجتها ودرجة استجابتها للأرقام الأولية التي تتم برمجتها في الجهاز بعد الزراعة في منطقة الصدر.