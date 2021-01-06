«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير «الشهادات الوهمية»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيـد النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وعفــراء بخيــت العليلـي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وقال ناصر اليماحي: إن اللجنة عقدت 8 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، وأجرت العديد من التعديلات على بنود مشروع القانون الذي ناقشته مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، وسترفع اللجنة القانون للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.