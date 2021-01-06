استعراضات مثيرة على شاطئ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء التي ينظمها النادي، بمشاركة أكثر من 20 متسابقاً.. وتعد البطولة التي تدخل عامها الرابع، من التجارب الحديثة للرياضة البحرية التي تبناها النادي بهدف تطوير مهارات وقدرات المتسابقين الإماراتيين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيانها اليوم اكتمال الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة، وأنها فتحت باب التسجيل الإلكتروني مطلع الأسبوع الجاري في مقر النادي، وشهدت إقبالاً كبيراً في الفئات الثلاث المعتمدة للتزلج على الماء، لافتة إلى أن أنشطة شهر يناير الجاري التي ينظمها النادي تتضمن 3 أحداث كبرى هي بطولة الإمارات للتزلج على الماء، وبطولة الإمارات لزوارق الريموت كنترول، ثم الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وعن البرنامج الزمني لمنافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء.. أكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن المنافسة في اليوم الأول «الجمعة» ستبدأ في تمام الثامنة صباحاً، وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، وأن المرحلة الثانية المسائية ستنطلق في الثانية ظهراً يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى على شاطئ راديسون بلو.

وقال الرميثي: «وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء، واحتساب النقاط في الوقت نفسه، للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، وهناك حركات عديدة يقوم بها المتنافسون لتحديد الفائز على ضوء الاستعراضات ونوعياتها وسرعاتها في الوقت المحدد الذي لا يتجاوز 5 دقائق لكل متسابق، وقدرته في التحكم في قيادة القارب والتزلج به على الماء، وننتظر أن نشاهد تجربة فريدة من نوعها في ظل اقبال كبير متوقع من الحضور الجماهيري على الشاطئ».