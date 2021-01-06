تحكم ذكي في «مواصلات رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات المرحلة التجريبية لأنظمة التحكم والرقابة الذكية في وسائل النقل والمتمثلة في كاميرات الرقابة الذكية في الحافلات ومركبات الأجرة والعدادات الذكية ومركز التحكم الذكي.

ويضم المشروع تركيب عدد أربع كاميرات ذكية في مركبات الأجرة، إضافة إلى عدد ثماني كاميرات في حافلات النقل العام، والتي تهدف إلى تعزيز وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في وسائل النقل في إمارة رأس الخيمة، بما فيها نظام مراقبة سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات، وضمان التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى تحفيزهم على مراعاة السلوكيات المثلى في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل.