شرطة دبي تواصل مسح الجاهزية البدنية

دبي (الاتحاد)

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين»، التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين عبر إجراء الفحوص لموظفي مركزي شرطة الراشدية، وشرطة الرفاعة.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن حملة المسح تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القوة عبر إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة. وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء أولى الفحوص الميدانية في مركز شرطة بر دبي، ثم انتقلت إلى مركز شرطة الراشدية ومركز شرطة الرفاعة، وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تدريبهم.

وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي.