شرطة رأس الخيمة تدشن مشروع التطبيق الذكي

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، مشروع التطبيق الذكي مع شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، الذي يعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، استكمالاً لرحلة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، والتي ستتوج بالتحول الرقمي مستقبلاً.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وحسن عبدالله الظاهري المدير التنفيذي لقطاعي العمليات والتفتيش في ساعد، وخالد البلوشي مدير إدارة عمليات الشمال في ساعد.

وأكد العميد الدكتور محمد الحميدي، بأن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات والممارسات المرورية الذكية لتحقيق الوصول إلى أفضل النتائج التي تفوق توقعات الجمهور في جعل الطرق أكثر ضبطاً وأمناً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالأخص شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، التي تقدّم أفضل الخدمات والممارسات الذكية المتطورة.

وأضاف: إن التطبيق الذكي يضم العديد من الخدمات التي تمتاز بالسهولة والسرعة وتتيح للمُبلِّغ طلب تقرير حادث في حال تعرضه لحادث مروري بسيط، بشكل مباشر من موقع الحادث، بالاعتماد على تعليمات التطبيق الذكي، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والإجراءات لاستكمال بياناته وتحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، بالإضافة إلى بيانات وتفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه عبر التقاط الصور دون الحاجة إلى كتابة أو إدخال أي بيانات خلال دقائق معدودة، لينتهي فيها الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأشاد بأهمية خدمات تطبيق ساعد الذكي المبتكرة، بما فيها من الخدمات الإضافية التي يوفرها مثل طلب تعديل تقرير حادث، وتقديم براءة ذمة، وطلب الاعتراض على تخطيط حادث، وطلب استرجاع رسوم، وطلب إعفاء من رسوم التخطيط، وطلب تقرير بدل فاقد، وتجديد تقرير حادث، وطلب تخطيط حادث ضد مجهول.