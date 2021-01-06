شرطة دبي تبحث التعاون مع «الإنتاج التلفزيوني»

دبي (الاتحاد)

بحث العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالإنابة في شرطة دبي، خلال اجتماع مع سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي حضره النقيب جاسم محمد عبدالله رئيس قسم الفعاليات، والوكيل مراد شعبان من لجنة تأمين الفعاليات، سبل تنسيق التعاون في تيسير إجراءات عملية تصوير فيلم من إنتاج بوليوود في إمارة دبي، وتم استعراض خط السير الذي سيتم فيه تصوير مشاهد الفيلم فيه، وكذلك المواقع والشوارع والتقاطعات التي يتطلب فيها وجود الدوريات المرورية؛ وذلك بهدف وضع الخطط المرورية اللازمة التي تضمن انسيابية في حركة المرور وتخفيف الازدحامات والمحافظة على أرواح مستخدمي الطرق وطاقم التصوير، بالإضافة إلى توزيع الدوريات المرورية في أماكن تصوير المشاهد، ودراسة المواقع التي يتطلب فيها إغلاق للحركة؛ بهدف تحويلها إلى طرق بديلة خلال فترة التصوير.