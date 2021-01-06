أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية يصوّتون للتعليم الواقعي

دينا جوني (دبي)

اختار أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية التعليم الواقعي في المدارس للفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021، وذلك في نتائج الاستبانة التي نفذتها وزارة التربية لقياس رضا أولياء الأمور لغاية منتصف الشهر الماضي. وبلغ عدد أولياء الأمور الذين استجابوا للاستبانة 48 ألفاً و637 من أصل 278 ألفاً و409 بنسبة 17 في المئة.

وقد اختار 47.98 في المئة من أولياء الأمور التعليم الواقعي للفصل الدراسي الثاني، مقابل 35.96 للتعليم عن بُعد، و16.06 للتعليم الهجين الذي يدمج التعليم الواقعي والتعليم عن بُعد.